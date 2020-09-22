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olayında gelişmesi: 'den özel açıklamalar! Katil zanlısı nerede?

Son günlerin en çok konuşulan olaylar arasında yer alan olayında gelişmeleri yaşanıyor. 13 gündür aranan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in cansız bedeni ormanlık alanda toprağın altında bulundu. 30 yaşındaki kadının kafasının bedeninden ayrıldığı ifade edildi. Katil zanlısı her yerde aranıyor. Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalar yapan Duygu Çelikten'in kardeşi , üç ay önce de ablasının bu kişi tarafından kaçırıldığını, ellerinde ve kollarında morluklar gördüğünü ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.9.2020 10:27 ABONE OL
Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi: Anıl Çelikten'den özel açıklamalar! Katil zanlısı Veli Ünder nerede?

Sabah saatlerinde gelen bilgisine göre 'in kardeşi dikkat çekici açıklamalar yaptı. Talihsiz kadının cinayete kurban gitmesinden sonra 'i işaret eden Anıl Çelikten, "Onların tüm ailesi bu cinayeti biliyor, cezaevindeki oğluna suçu yıkmaya çalışıyorlar. Başka canlar yanmasın." dedi. Duygu Çelikten, Antalya'da 13 gün önce ortadan kaybolmuş görgü tanıkları Veli Ünder tarafından kaçırıldığını belirtmişti. Müge Anlı ile Tatlı sert programında da bu sabah Duygu Çelikten cinayeti ele alınıyor.

Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi: Anıl Çelikten'den özel açıklamalar! Katil zanlısı Veli Ünder nerede?

Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadın, ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. İki çocuk annesi 'in ailesi ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı. Öldürülen kadının kardeşi, bir an önce zanlının yakalanmasını istedi. Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten, 13 gün önce evinden dışarıya fatura yatırmak için çıktı. İddiaya göre genç kadın, komşusu evli ve 3 çocuk babası tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Duygu'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Günlerdir kızlarından haber alamayan aile, ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu.

SIRTINDA İKİ BIÇAK DARBESİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Duygu Çelikten'i bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Çelikten'in kaybolmadan önce bindiği otomobilin, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirledi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda, genç kadının cesedi bulundu.

Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi: Anıl Çelikten'den özel açıklamalar! Katil zanlısı Veli Ünder nerede?

Üzeri taş ve toprakla örtülmüş ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde 2 bıçak darbesi tespit edildi. Çelikten'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, şüpheli 'i yakalamak için çalışma başlattı.

ÜÇ AY ÖNCE DE KAÇIRMIŞ

'in 27 yaşındaki kardeşi , SABAH'a konuştu. Anıl Çelikten, ablasının komşusu olan Veli Ünder'in ablasını uzun süredir rahatsız ettiğini söyledi. 3 ay önce de ablasının bu kişi tarafından kaçırıldığını anlatan Anıl Çelikten, kaçırıldıktan sonra ablasını görmeye gittiğinde kolları ve vücudunun belirli bölgelerinde morluklar olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Anıl Çelikten

Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi: Anıl Çelikten'den özel açıklamalar! Katil zanlısı Veli Ünder nerede?

Şüpheli 'in uyuşturucu ticareti yaptığını iddia eden kardeş Çelikten, "Bütün aile bu işin içinde. Ablamın öldüğünden hepsinin haberi var. Cinayeti Veli Ünder'in cezaevinde olan oğlu Şahin Ünder'in üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Ablamın başına gelen olay başkasının başına gelmesin. Bir an önce suçlular yakalanıp cezalandırılsın. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

Fotoğraf: Veli Ünder

Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi: Anıl Çelikten'den özel açıklamalar! Katil zanlısı Veli Ünder nerede?

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Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi: Anıl Çelikten'den özel açıklamalar! Katil zanlısı Veli Ünder nerede?
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