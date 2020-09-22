Duygu Çelikten olayında SON DAKİKA gelişmesi: Anıl Çelikten'den özel açıklamalar! Katil zanlısı Veli Ünder nerede?

Üzeri taş ve toprakla örtülmüş ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde 2 bıçak darbesi tespit edildi. Çelikten'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, şüpheli Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.

ÜÇ AY ÖNCE DE KAÇIRMIŞ

Duygu Çelikten'in 27 yaşındaki kardeşi Anıl Çelikten, SABAH'a konuştu. Anıl Çelikten, ablasının komşusu olan Veli Ünder'in ablasını uzun süredir rahatsız ettiğini söyledi. 3 ay önce de ablasının bu kişi tarafından kaçırıldığını anlatan Anıl Çelikten, kaçırıldıktan sonra ablasını görmeye gittiğinde kolları ve vücudunun belirli bölgelerinde morluklar olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Anıl Çelikten