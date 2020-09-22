23 EylülSonbahar ekinoksu öncesi Google, bu güne özel bir doodle hazırladı. Google aramalarında ekinoks tarihleri ile karşılaşan kullanıcılar, “23 Eylül sonbahar ekinoksu özellikleri nelerdir?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Kuzey Yarım Küre’de sonbahar ekinoksu için geri sayım başlarken Güney Yarım Küre’de sonbahar ekinoksu yaklaşık olarak 21 Mart tarihinde yaşanacak. İşte 23 Eylül sonbahar ekinoksu ile ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 22.9.2020 11:17ABONE OL
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Ekinoks tarihleri nelerdir? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri nelerdir?