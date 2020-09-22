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tarihleri nelerdir? özellikleri nelerdir?

öncesi , bu güne özel bir doodle hazırladı. Google aramalarında tarihleri ile karşılaşan kullanıcılar, “23 Eylül sonbahar ekinoksu özellikleri nelerdir?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Kuzey Yarım Küre’de sonbahar ekinoksu için geri sayım başlarken Güney Yarım Küre’de sonbahar ekinoksu yaklaşık olarak 21 Mart tarihinde yaşanacak. İşte 23 Eylül sonbahar ekinoksu ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.9.2020 11:17 ABONE OL
Ekinoks tarihleri nelerdir? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri nelerdir?
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Ekinoks tarihleri nelerdir? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri nelerdir?
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