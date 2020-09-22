Ev temizliğinde işe yarayacak 5 püf nokta!

Ev temizliği yapmak sadece görünür kirlerden kurtulmak anlamına gelmez. Leke bırakmamak kadar toz ve mikrop kalmaması da önemlidir. Evde birçok alanın temizliği kendine özgü bir temizlik malzemesine ihtiyaç duyar. Ayrıca yöntem farklılıkları da vardır. Cam silerken ya da koltuk silerken aynı malzemeler ve yöntemler kullanılmaz. İşte size 5 püf nokta ile evinizi pırıl pırıl yapacak önerilerde bulunuyoruz.

EV TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. CAM TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI

Camları ne kadar silerseniz silin dalgalanmalar ve buğulanmalar kalabilir. Işıl ışıl camlar için sizinle harika bir yöntem paylaşacağız. Cam silmek için hazırladığınız suyun içerisine kremsiz bebek şampuanı ilave edin ve gazete kağıdı ile güzelce kurulayın. Bu sayede camlarınız kolay kolay kirlenmez ve ışıl ışıl görünümü ile içinize sinen bir temizlik sağlar.

2. KOLTUKLARINIZ YENİ GİBİ OLSUN

* Koltuk temizliğiniz için ağır kimyasallara eliniz gidebilir ancak arap sabunu ve sirke ile temizlik yaptıktan sonra başka ürünlere ihtiyaç duymayabilirsiniz. Sirke ve arap sabununun ev temizliğindeki önemi büyüktür.

* Yarım kova suyun içerisine arap sabunu dökün, lif ya da havlu bir bezle koltuklarınızı silin ve 15 dakika beklettikten sonra sirkeli su ile durulayabilirsiniz. Bu sayede koltuk kumaşlarınız zarar görmeyecek, tertemiz ve yeni alınmışçasına temizlik sağlayacaktır.

3. UZUN SÜRE TOZLANMAYAN MOBİLYALAR

Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte neredeyse evdeki tüm camları açmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak evinize temiz hava girerken bir yandan da tozlar mobilyalara yerleşerek kabusa dönüşebiliyor. Tüm mobilyalarınızın toz tutmasını geciktirecek bazı yöntemler sizi bu zor durumdan kurtarmak için oldukça etkili:

* Mobilyalarınızı silerken mikrofiber bez kullanarak çizilmelerini engelleyebilirsiniz.

* Bazı ahşap temizleyiciler kurulama gerektirmediğinden tozları daha hızlı almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca boş bir sprey şişesine bir miktar su ve yumuşatıcı ekleyerek iyice çalkalayın. Bu karışımla tozlarınızı alabilir ve tozlanmalarını geciktirebilirsiniz.

* Bir diğer yöntem ise vazelin, işte bu şaşırtıcı yöntem ile uzun süre kalıcı bir temizlik sağlayabilirsiniz.. Bir miktar vazelini bezinize alın ve mobilyalarınızı temizleyin fakat TV ekranına temasından mutlaka kaçının.

4. İÇ AÇICI BANYOLAR İÇİN İPUÇLARI

* Banyoları havalandırmak zordur ve bu alanlar oldukça nemlidir. Bakterilerin burada çoğalması söz konusu olduğundan temizliği çok önemlidir.

* Duşa kabindeki su lekeleri görünümleri nedeniyle rahatsız edicidir. Onları temizlerken bulaşık makinesi parlatıcısı kullanmayı deneyin.

* Karbonat ile silerek duruladığınız takdirde de duşa kabin camlarını çizmeden etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

* Tuvalet kağıdının orta kısmındaki kartona güzel kokan bir esans yağından damlatarak banyoda hoş bir koku sağlayabilirsiniz.

* Musluk bataryalarındaki inatçı lekeleri gidermek için limonla ovun. Bu sayede parlaklığı ile göz kamaştırıcı olacaktır.

5. HİYYENİK VE IŞIL IŞIL ZEMİN TEMİZLİĞİ

Parkelerinizin etkili temizliği için kovanın içerisine bir miktar arap sabunu ve sirke ilave ederek tüm zeminleri silin. Ancak yer silme esnasında yüzeyleri çok ıslak bırakmamaya özen gösterin çünkü parkeler kabarır ve bu da çirkin bir görünüme neden olabilir.