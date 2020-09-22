Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 22 Eylül 2020 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen bakım maaşından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalar yapıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakanlara ödenen evde bakım parası sorgulamaları e devlet veya sms üzerinden gerçekleşiyor. Eylül ayının son haftalarında bakım maaşlarının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 22 Eylül Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haberimizde, 22 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.