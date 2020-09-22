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Fabrikanın kazan dairesindeki korkuttu

’nın Akyazı ilçesinde nişasta fabrikasının kazan dairesi kısmında meydana gelen paniğe neden oldu

İHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 04:24 ABONE OL
Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu
Olay, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesinde bulunan bir nişasta fabrikasının kazan dairesinde meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti Akyazı ve çevre ilçelerden duyuldu. Gece saatlerinde yaşanan patlamada, fabrikanın o bölümünde çalışan personelin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Patlama sesini duyan bazı vatandaşlar ise panikle kendilerini sokağa attı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
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Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu
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