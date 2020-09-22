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ve instagram hakkında şok suçlama: İzleniyoruz

kullananlara kötü haber: İzleniyorsunuz... , instagram üzerinden kullanıcıları mı gözetliyor? 'de bir instagram kullanıcısı Facebook'a dava açtı. Davada instagramın, kameraları izinsiz kullanarak bilgi topladığı iddia edildi. Sosyal da, sosyal medya kullancılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı ve 'Cebimizdeki casus"a dikkat! çekti.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 22:03 Son Güncelleme: 22.9.2020 22:10 ABONE OL
Facebook ve instagram hakkında şok suçlama: İzleniyoruz

Geçtiğimiz günlerde açılan davada Facebook'un yüz tanıma teknolojisini kullanarak 100 milyondan fazla instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerine eriştiği öne sürülmüştü. Facebook ise bu iddiaları reddetmiş, bunun yalnızca sistemdeki bir yazılım hatası olduğunu belirtmişti.

Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav

Konu bir adım daha öteye taşındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) açılan bir davada instagram, kullanıcıların kameralarını açarak casusluk yapmakla suçlandı.

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Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav A Haber'de sosyal medya kullanıcılarını A Haber'de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sanlav, bu facebook ve instagram gibi sosyal medya uygulamalarının cep telefonu, televizyon, bilgisayar gibi yüklü olduğu elektronik cihazlarda kullanıcının bilgisi dışında ortam dinlemesi yapma veya kamerayı açma gibi imkanın olduğunu ifade etti.

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Facebook ve instagram hakkında şok suçlama: İzleniyoruz
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