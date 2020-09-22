Eyüpsultan'daki görüntü korkutmuştu! Göldeki yeşil boya ‘yosun patlaması’ çıktı...

MUHTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Pirinçci Köyü Muhtarı Ali Yazıcı, göl içerisinde çok sayıda balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu gölde balık var. Millet balığa geliyor. Burası akan bir göl değil, toplama göl. Buraya boya dökmenin mantığı nedir? Ben anlamış değilim. Yazık, günah burada her türlü balık var. İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum. Bunu yapanları kınıyorum" diye açıklama yapmıştı.