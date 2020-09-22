Eyüpsultan'daki görüntü korkutmuştu! Göldeki yeşil boya ‘yosun patlaması’ çıktı...

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'ndeki gölün yeşile boyanması üzerine içerisine kimyasal boya atılması sonrası renginin yeşile büründüğü ve balıkların katledildiği açıklanırken yetkililerin gölde yaptıkları inceleme sonucu yeşil rengin boyadan değil yosun patlamasından kaynaklandığı tespit edildi.
Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldığı açıklanmıştı. Gölün bir kısmının yeşile bürünmesi nedeniyle Hafta sonu göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenlerin göle kimyasal atık dökülmesi sonucu yeşile döndüğü ve balıkların katledildiği açıklanmıştı.
MUHTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Pirinçci Köyü Muhtarı Ali Yazıcı, göl içerisinde çok sayıda balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu gölde balık var. Millet balığa geliyor. Burası akan bir göl değil, toplama göl. Buraya boya dökmenin mantığı nedir? Ben anlamış değilim. Yazık, günah burada her türlü balık var. İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum. Bunu yapanları kınıyorum" diye açıklama yapmıştı.
Bu açıklamanın hemen ardından içerisine kimyasal boya atıldığı zannedilen Şahintepe gölünde inceleme sonrası yosun patlaması ile karşılaştıklarını belirten muhtar Yazıcı, "1. Çevre Koruma, İSKİ Havza Koruma, İSKİ çevre koruma, Eyüpsultan Belediye çevre koruma yaptıkları analizde yosun patlaması olduğuna kanaat getirdiler.
Gereken numuneleri aldılar. 15 gün sonra sonuçlar açıklanacak. Ama bölge bölge değişik illerde ve de Haliç'te birkaç yıl önce yosun patlamasının yaşandığı söylendi. Gölün rengi o yüzden değişmiş" dedi.