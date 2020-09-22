Google Doodle oldu! Google'dan 22 Eylül Sonbahar dönümüne özel Google doodle tasarımı!

Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtan Google Sonbahara özel tasarım hazırladı. Anasayfasında Sonbahar doodle görseli kullanan Google 22 Eylül tarihine özel renkleri ekranına taşıdı. Sonbahar Ekinoksu 23 Eylül'de başlar ve gece ve gündüz eşit olur. Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Sonbahar veya güz ile, Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir.

SONBAHAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir.

Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.