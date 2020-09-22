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'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi

'in Bozüyük ilçesinde iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmediği erkek tarafından silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi , 'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 14:57 Son Güncelleme: 22.9.2020 15:00 ABONE OL
Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi

Edinilen bilgiye göre olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında yaşandı. 'de ikamet eden Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalışan (23) ile konuşmak için önceki gece otomobille Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Otomobilin içerisinde bir süre konuştuktan sonra genç kadını tabanca ile öldüren Uğur, aynı silahla intihar etti.

Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi

SİLAH SESLERİNİ DUYAN KÖYLÜLER JANDARMAYA HABER VERDİ

Silah seslerini duyan köylüler tarafından durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi

'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden 'un cenazesi, dün otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İntihar eden Yusuf Uğur ise bugün öğle namazının ardından yakınları tarafından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi

GENÇ KADIN ARKADAŞLIK İSTEĞİNİ KABUL ETMEMİŞ

Öte yandan 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi 'a, aynı fabrikada çalıştığı öne sürülen Yusuf Uğur'un bir süredir arkadaşlık teklif ettiği ancak genç kadının kabul etmediği öğrenildi.

Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi

'un önceki gece son kez yüz yüze konuşup, artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için Yusuf Uğur'la buluştuğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Handan Bul'un arkadaşlık isteğini kabul etmediği için öldürüldüğü iddia edildi
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