Hatice’nin katili seri tecavüzcü çıktı

Konya'da, iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin, 8 yıl sonra DNA ile yakalanan katil Veli Koçer'in (38) iki kadına daha tecavüz ettiği ortaya çıktı. Tutuklanan Veli Koçer'in, 2007'de Antalya'da yaşarken 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ve İzmir'e kaçtığı, daha sonra Akşehir'e gelip sanayide işçi olarak çalışmaya başladığı belirlendi. 2012'de Hatice'ye tecavüz edip öldüren Koçer'in yeniden Antalya'ya döndüğü ve tam bir yıl sonra 21 Aralık 2013'te de bir kadına tecavüz edip İzmir'e kaçtığı tespit edildi.Acılı baba Kayhan Çiftçi, "Hatice'nin ölümünden sonra biz her gün öldük. Biz bu durumdayken o yıllardır hiçbir şey yokmuş gibi gezdi. Adalet yerini buldu. Cezasını çekecek ve biz sonuna kadar davanın takipçisi olacağız. En azından şimdi katilin nerede olduğunu biliyoruz. Yoksa aramızda gezmeye devam edecekti" dedi.