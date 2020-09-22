İkinci Emine Bulut olayı böyle önlendi

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasındaki karısını takip ederek tuhafiyecide kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürmek isteyen Okan Taşdöven'in olay anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Okan Taşdöven, 14 Eylül'de Konya'dan Kayseri'ye gelerek karısını takibe aldı. Kızıyla alışverişe çıkan genç kadını girdiği tuhafiyecide sıkıştıran Okan Taşdöven; karısını kızının gözleri önünde önce eşarpla boğmaya çalıştı, ardından da boğazından bıçakladı. Kızının engel olmaya çalıştığı Okan Taşdöven, biber gazı sıkıtğı vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olay sonrası mağazadaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Okan Taşdöven'in Ayşegül Taşdven'i merdivende eşarpla boğmaya çalıştığı, kızının ise eşarbı tutarak engel olmaya çalıştığı görülüyor. 16 yaşındaki kızının "bırak" demesine aldırmayan Okan Taşdöven, yardıma gelen vatandaşlara tepki gösteriyor. Talihsiz kadının "Ne olur yardım et abi" dediği duyuluyor.