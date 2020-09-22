Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

’ta operasyonu: 4 tutuklama

'ta operasyonu düzenlendi. Operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar, hap, hassas terazi ve 1 adet tüfek ele geçirilirken olayla ilgisi bulunan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 20:26 Son Güncelleme: 22.9.2020 20:30 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

4 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonlarda metamfetamin, bonzai, esrar, hap, hassas terazi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan A.P. (32), S.N. (29), M.T. (38) ve Y.T. (26) uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Tutuklanan 4 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya hazır Son Dakika: AB zirvesi ertelendi

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA