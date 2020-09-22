Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

4 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonlarda metamfetamin, bonzai, esrar, hap, hassas terazi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan A.P. (32), S.N. (29), M.T. (38) ve Y.T. (26) uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Tutuklanan 4 şüpheli cezaevine teslim edildi.

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