Kartal'da 23 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti

İstanbul Kartal'da 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi Hamitbey Sokakta esrarengiz bir intihar olayı meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Ailesinin memlekete olduğu Recep Can Özmen (23) ablasıyla birlikte yaşıyordu. Ablasının işte olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan pompalı tüfeği eline aldı. Eli aldığı pompalı tüfeği başına dayayarak tetiği çekti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İşten çıkıp eve gelen ablası gördüğü acı olay karşısında şok geçirdi. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Acı olayı öğrenen yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışma sonucu gencin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.

"GAYET DÜZGÜN BİR ÇOCUKTU"



Olayı anlatan komşu Emin Arıkan," Recep'in annesi Niğde'den aradı evde bir sesler olduğunu bakmamızı söyledi. Geldiğimizde bu olayı gördük. Eve girmedik polisler vardı. Kendini vurduğunu öğrendik. 23 yaşında bir çocuktu gayet düzgün ve çok iyi biriydi" diye konuştu.

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