Kayseri Büyükşehir Belediyesi 24 yeni otobüs aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosuna 24 yeni otobüs daha ekledi. Yeni otobüslerle pandemi sürecinde şehir içi yolcu trafiğini rahatlatmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşımda hizmet ataklarına devam edeceklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla aldıkları 24 yeni otobüsün Kayseri'ye ulaştığını söyledi. Pandemi sürecinde ulaşımda sorun yaşanmaması adına taşıma sisteminin verimliliğini artırdıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, 68 tramvay aracı, 220 belediye otobüsü, 387 adet halk otobüsü ve 14 otogar otobüsünden oluşan ulaşım filosunu 24 yeni otobüs daha alarak güçlendirdiklerini söyledi. Pandemi döneminde ek kapasite oluşturmanın Kovid-19 mücadelesinde de fayda sağlayacağına işaret eden Başkan Büyükkılıç, ayakta yolcu alınmama kararının olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 24 yeni otobüsün seferlerine başlayacağını söyledi.