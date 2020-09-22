Kelepçeleyip av tüfeğiyle öldürdüler

İzmir Karşıyaka'da oturan emekli öğretmen Tevfik Yalvaç (64), önceki gün hasat için Foça'ya bağlı kırsal Yeniköy mahallesindeki zeytin bahçesine gitti. Yalvaç'ı cep telefonundan arayan eşi Erhan Yalvaç, haber alamayınca tanıdıklarından yardım istedi. Bunun üzerine zeytin bahçesinde bulunan 2 katlı eve giden arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra, göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde buldu. İhbar üzerine eve gelen jandarma, Yalvaç'a ait piyasa değeri 400-500 bin lira olan lüks otomobilin gasp edildiğini belirledi. Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yalvaç'ın, Yeniköy'deki evine zeytin hasadı için 30 yıldır gidip geldiği, çevresinde sevilen biri olduğu öğrenildi. İki çocuk babası Yalvaç, gözyaşları içinde toprağa verildi.