Kendi çekip oynadı Altın Koza’yı kaptı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden bu yıl mezun olan Çağıl Saydam, yalnız yaşayan bir kadının evde kendi kendine kurduğu diyalogları konu alan "61 Sokak No 4" isimli filmiyle, 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden birincilikle döndü. Festival kapsamında yapılan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışmasında "deneysel" kategorisinde yarışan Saydam, kendi oynayıp yönettiği filmiyle "En İyi Deneysel Film" ödülüne layık görüldü. 3 ayda tamamladığı filmle ödül almanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Saydam, "Aynı zamanda benim bitirme projemde de yer alan filmdi. Filme martta başladım. Bu dönem, pandemi koşullarının da ağırlaşmaya başladığı zamana denk geldi. Festivalde, ünlü yönetmen ve oyuncularla da tanışma fırsatı buldum. Üniversiteme, akademisyenlerime, bana güvenip destek olanlara teşekkür ediyorum" dedi. İHA