Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır, ücretli mi? 2020 Yeni Kimlik ehliyet birleştirme nasıl ve nereden yapılır?

21 Eylül'den itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ehliyet birleştirme randevuları yoğun ilgi görüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesiyle yeni çipli kimliklere sahip olunacak. Bakanlık tarafından başlatılan bu uygulamanın ücretsiz olduğu bilinse de randevu alınmadan işlemler gerçekleşmeyecek. Buna göre; Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? 2020 Yeni Kimlik ehliyet birleştirme nasıl yapılır, randevu nasıl ve nereden alınır?
Bugün başlayan ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemi başvuruları yoğun talep görüyor. Nüfus Müdürlüklerinde başlayan işlemler için kartını yenilemek isteyenler konunun detayları araştırırken Kimlik ehliyet birleştirme randevusu nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor.
Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.
İşte adım adım takip edebileceğiniz kimlik ehliyet birleştirme randevusu…
Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.21 Eylül itibari ile başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.
Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.
Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.
Yeni kimlik çıkarma işlemleri için önce randevu almamız gerekir. Nüfus Müdürlüklerindeki yoğunluk sebebiyle başvurular randevu ile alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru da bulunabilirsiniz. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnternetten randevu almanın avantajı; hangi gün, hangi saatte boş randevu olup olmadığını görebilirsiniz. Kişisel durumunuza göre istediğin gün ve saate randevu oluşturabilirsiniz.