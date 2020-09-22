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Kız arkadaşının bindiği aracı takip eden genç, sürücü tarafından vuruldu

'da kız arkadaşını bir otomobile binerken gören Haydar O. isimli genç, aracı motosikleti ile takip etmeye başladı. Biraz ilerledikten sonra takip edildiğini anlayan sürücü, araçtan ineren "Neden takip ediyorsun?" diyerek gencin üzerine yürüdü. İkili arasında çıkan kavgada, genç kızın bindiği aracın sürücüsü Haydar O.'yu belinden çıkardığı silahla vurdu. Saldırgan Adnan G. tutuklanırken yaralı genç hastanede tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 10:28 Son Güncelleme: 22.9.2020 10:47 ABONE OL
Kız arkadaşının bindiği aracı takip eden genç, sürücü tarafından vuruldu

Olay, 18 Eylül'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar O., cadde üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kız arkadaşı B.H.D'yi bir otomobile binerken görüp, peşine düştü. Otomobil sürücüsü Adnan G., takip edildiğini anlayıp aracını yol kenarına çekip durdurdu. Adnan G., otomobilin yanına gelen Haydar O.'ya, "Beni neden takip ediyorsun?" diye sorunca, ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adnan G., belinden çıkardığı tabancayla Haydar O.'ya ateş açtı. Haydar O. yere yığılırken, Adnan G. otomobiliyle kaçtı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Haydar O., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SAKLANDIĞI EVDE GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin plakasından Adnan G.'yi tespit etti. Adnan G., saklandığı evde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haydar O.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kız arkadaşının bindiği aracı takip eden genç, sürücü tarafından vuruldu
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