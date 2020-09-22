Lazerle kollarını yaktılar! “Biz yapmadık cihazı kendi çalıştırmış”

İstanbul Çekmeköy'de bir tıp merkezinde diş asistanı olarak çalışan 22 yaşındaki Seher Mankırcı aynı yerde epilasyon yaptırdı. Ancak iddiaya göre lazer epilasyonunu kullanan kişinin acemiliği yüzünden kolları yandı. İki kolunda da kalıcı yanık izleri oluşan Seher Mankırcı yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"OPERASYONDAN ÇIKTIKTAN SONRA"

Mankırcı, "Kolum operasyondan çıktıktan sonra inanılmaz yanamaya başladı. Kısa süre sonra su topladı ve yara olmaya başladı. Durumu anlattığımda bana bir ilaç verdiler. Ancak o da çare olmadı. Daha sonra cildiyeye gittim günlerdir 8 farklı krem kullandım. Ancak hala kollarımda kalıcı izler var. Şikayeti oldum, bizim bir şeyden haberimiz yok biz kabul etmiyoruz, dediler" ifadelerini kullandı.

Çekmeköy'de bir tıp merkezinde diş asistanı olarak çalışan Sener Mankırcı bir süredir aynı tıp merkezinde epilasyon seansları alıyordu. 3 kez lazer tedavisi gören Mankırcı son girdiği operasyonda kollarında yanıklarla çıktı. İki kolunda da kalıcı izler oluşan Mankırcı Tıp Merkezinden şikayetçi oldu. İşinden de olan Mankırcı'nın şikâyetine 'bizim haberimiz yok kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış' cevabını verdiler. Yaşadığı süreci SABAH'a anlatan Mankırcı şunları söyledi.

"KOLLARIMDA YANMA HİSSİNİ DUYDUM"

"Orada bir süredir lazer epilasyon tedavisi alıyordum. 3 kez girdim bir problem olmadı. Son girdiğimde kollarımda yanma hissini duydum. Çıktıktan bir gün sonra kollarım su topladı. 8 farklı krem ilaç kullandım. Şimdi kalıcı izler var. Kollarımda her tarafında lekeler var. Ben şikayette bulundum bana bizim bir şeyden haberimiz yok bizimle alakası yok, kendisi arkadaşı ile cihazı çalıştırmış dediler. İstifa ettim işten de ayrıldım. Aslında o gün cihazı kullanan kişi yeni gelmiş. Ve sanırım cihazı kullanmasını çok iyi bilmiyormuş. O da benim kollarımı yaktı. Şimdi kollarımda izler var. Mahkemeye verdim, sonuna kadar şikayetçi olacağım" dedi.