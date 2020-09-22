Muhabbet kuşu cinsleri ve renkleri nelerdir? Muhabbet kuşu cinsleri nasıl anlaşılır?

Eve muhabbet kuşu almak istiyorsanız önce cinsine karar vermelisiniz. Rengine, tüyüne ve gözüne göre birçok farklı muhabbet kuşu cinsi vardır. Bazı cinsler konuşkan bazı cinslerde çok hastalanan kuş cinsi olabiliyor. Bu yüzden muhabbet kuşu almadan önce bu yazımızı incelemenizde fayda var. Muhabbet kuşu cinsleri nasıl anlaşılır? Gibi merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte muhabbet kuşu cinsleri ve renkleri…

MUHABBET KUŞU CİNSLERİ VE RENKLERİ

Muhabbet kuşlarının birden çok farklı cinsleri vardır. Evde muhabbet kuşu beslemeye karar verdiğinizde önce alacağınız muhabbet kuşunun cinsini ve rengini belirlemeniz gerekmektedir. Eğer cinsini bilmeden aldığınız muhabbet kuşunu beslemekte sorun yaşayabilirsiniz. Bazı kuş türleri çok hastalandığı için bakamayabilirsiniz. Bu yüzden sizlere muhabbet kuşu cinsleri nasıl belli olur sorusunun yanıtını hazırladık.

MUHABBET KUŞU CİNSLERİ NASIL ANLAŞILIR?

Muhabbet kuşu cinsleri, ırkları ve özellikleri konusunda aşağıda yer alan listeye bakarak öğrenebilirsiniz.

Açık yeşil muhabbet kuşu

Bu kuşun cinsi isminden de anlaşıldığı gibi açık yeşil renginden almıştır. Mutasyona uğramayan doğal kuş olarak bilinir. Vücut oranlarına ise; uzunlukları 18 cm olarak geçer. Yaşama süreleri ise 6-8 yıl arasındadır. Eğer kuşa iyi bakılırsa yaşam süresi 12 yıla kadar çıkabilir. Kısa kelimeleri çabuk heceler. O yüzden en çok tercih edilen kuş türlerindendir.

Jumbo, Show, Şov (İngiliz-Hollanda) muhabbet kuşu

Bu kuşun adı İngiliz ya da Hollanda olarak adlandırılır. Bu kuş cinsi diğer kuşlara göre daha iridir. Vücut uzunlukları 20-25 cm civarındadır. Tüyleri canlı, kafası ve gövdesi iri, ibik kısmı çok tüylü olarak bilinir. Tüyleri çok fazla olduğu için deri hastalıkları sıkça görülür. Alerji, parazit ve mantar gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Albino (beyaz) muhabbet kuşu

Albino beyaz tüylü kuş cinsine deniyor. Gagaları, gözleri net şekilde belli olan kuş türüdür. Gözleri kırmızıdır. Veterinerlerde tavşan kuşu olarak geçer. Ülkemizde bulunan albino kuşların neredeyse hepsi dişidir. Albino cinsinin erkeği zor bulunur. Işık altında bakıldığında kanat tüyleri mavi, yeşil renkli olabilmektedir. Bu da bu kuş türünün en cezbedici özelliğidir.

Lutino muhabbet kuşu

Lutino muhabbet kuşu sarı renklidir. Gövdesi, kafası sarı renkte olup gözleri kırmızıdır. Diğer kuş tüylerine göre farklı olarak turuncu gagaya sahiptir. Erkek ya da dişi olduğunu ayırt etmek için çene rengine bakılır. Pembe ya da mor ise erkek, kahverengi ise dişi olarak ayırt edilir.

Gri kanatlı gök mavisi muhabbet kuşu

Gri kanatlı gök mavisi muhabbet kuşu isminden de anlaşıldığı gibi renginden dolayı bu ismi almıştır. Kanatları gri, göğüs bölgesi gök mavisi olarak geçer. Kafasının üstünde siyah çizgiler de vardır. Albino ırkına yakın olan kuş türleridir. Vücut uzunlukları ortalama 18-19 cm olarak geçer. Bu kuş türü uzun süre güneşe maruz kalırsa alerji ortaya çıkabilir.

Gri muhabbet kuşu

Bu kuş türü de ismini göğüs bölgesindeki koyu gri renkten dolayı almıştır. Kuyruğa kadar siyah çizgili desenleri vardır. Boyu ortalama 18 cm kadardır. Yaşam süreleri ise 8 yıl kadardır.

Pakistan (Patagonya) muhabbet kuşu

Pakistan muhabbet kuşu küçük olması ile bilinir. Bir civciv kadar olan bu kuş ülkemizde çok bulunmamaktadır. Yurt dışından getirilmektedir.

Çekoslavak (Çekoslovak) muhabbet kuşu

Kanat ve kuyruk tüyleri çok uzun olan muhabbet kuşu türüdür. Vücut yapıları incedir. Uzun olmalarının yanında da iridirler.