NASA’dan Mavi Dolunay açıklaması: Mavi Dolunay nedir ve ne zaman gerçekleşecek,Türkiye'den izlenecek mi?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mavi Dolunay ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 31 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen Mavi ay için geri sayım başladı. Gökbilimcilerine göre y'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir. Öte yandan Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. NASA'dan Mavi Dolunay açıklaması! Mavi Dolunay nedir, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay tanımıyla ilk kez karşılaşanlar 31 Ekim'de yaşanacak dolunayda Ay'ın renginin mavi olacağını düşünülür. Ancak verilen ismin Ay'ın alacağı renkle hiçbir ilgisi bulunmaz. Mavi Ay tanımı İngilizce'de sık meydana gelmeyen 'Once in a Blue Moon' ifadesinden Türkçe'ye çevrilmiştir. Haberimizin içerisinden mavi dolunay ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.