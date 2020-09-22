NASA’dan Mavi Dolunay açıklaması: Mavi Dolunay nedir ve ne zaman gerçekleşecek,Türkiye'den izlenecek mi?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mavi Dolunay ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 31 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen Mavi ay için geri sayım başladı. Gökbilimcilerine göre y'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir. Öte yandan Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. NASA'dan Mavi Dolunay açıklaması! Mavi Dolunay nedir, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?
Mavi Ay tanımıyla ilk kez karşılaşanlar 31 Ekim'de yaşanacak dolunayda Ay'ın renginin mavi olacağını düşünülür. Ancak verilen ismin Ay'ın alacağı renkle hiçbir ilgisi bulunmaz. Mavi Ay tanımı İngilizce'de sık meydana gelmeyen 'Once in a Blue Moon' ifadesinden Türkçe'ye çevrilmiştir. Haberimizin içerisinden mavi dolunay ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor.
Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.
NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın "mavi dolunay veya mavi ay" olacağı kaydedildi. Mavi Dolunay 31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, ekimde fazladan bir dolunay daha gözlemleneceği için 2020'de toplamda 13 tane meydana gelmiş olacak.
Mavi Ay terim olarak 1946 yılında "Sky& Telescope" dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak Mavi Ay'ı karşılamamıştır.
Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendi.
Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.