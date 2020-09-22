Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi

'de ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi

'de ihlali yapan 5 kişi tespit edildi. İhlal yapan 5 kişi 900'er lire ceza verilerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 19:32 Son Güncelleme: 22.9.2020 20:01 ABONE OL
Niğde'de karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 kişi, 900'er lire ceza verilerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

YURDA YERLEŞTİRDİLER

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evlerinden ayrılarak karantina kararına uymadıkları tespit edilen 5 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen 5 kişi, Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta karantinaya alınan ve 900'er lire ceza verilen 5 kişiden, kaldıkları süre boyunca konaklama ücreti de tahsil edilecek.

Son Dakika: AB zirvesi ertelendi Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Dünyaya çok önemli çağrı

ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA