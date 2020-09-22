On Numara Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

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On Numara Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Online ile BURADA!

idaresi (MPİ) ve Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla haftalık olarak Pazartesi günleri On Numara sonuçları bünyesindeki Youtube ve MP TV canlı yayın ile belirlenerek şans oyunu severlere kazanma şansı sunuluyor. Bugün yapılan (21 Eylül 2020) canlı çekilişte şanslı numaraları doğu bilmek ve büyük ikramiye kazanmak isteyenler için MPİ 21 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte ile günün şanslı numaraları ve 21 Eylül 2020 Pazartesi On Numara sonuçları ve

Giriş Tarihi: 22.9.2020 07:07 Son Güncelleme: 22.9.2020 07:07 ABONE OL
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Sisal Şans ile İdaresi (MPİ) ortaklığında yenilenen On Numara, her hafta Pazartesi günleri canlı çekilişle şans oyunu severlere dağıtmaya devam ediyor. Bugün (21 Eylül 2020 Pazartesi) aracılığıyla Youtube ve MP TV canlı yayınlarıyla belirlendi ve doğru sayıları tahmin eden şans oyunu severler büyük ikramiye sahibi oldu. 21 Eylül'de (Bugün) yapılacak olan kupon doldurarak hayallerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen ve çekiliş sonuçlarıyla günün şanslı numaralarını öğrenmek isteyen şans oyunu severler On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna heyecan ve umutla cevap aramaya devam ediyor. MPİ On Numara 21 Eylül çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama motorunu bu başlık altında bulabilir erişebilir, şanslı numaralarla büyük ikramiye için bilet sorgulaması yapabilirsiniz…

ON NUMARA SONUÇLARI! (21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ)

aracılığıyla MP TV 20 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama motoru ve şanslı numaraları şöyle...

ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Eylül On Numara sonuçları: 45 - 27 - 10 - 19 - 32 - 30 - 22 - 51 - 38 - 58 - 29 - 62 - 55 - 12 - 61 - 78 - 17 - 24 - 53 - 70 - 49 - 1

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
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