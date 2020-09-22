Orkide saksı seçimi nasıl olmalı? İşte orkide saksı çeşitleri

Görüntüsü ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olan orkide hoş kokusu ile de birçok kişinin gönlüne taht kuran bir çiçektir. Her bir orkide türü farklı bir bakım ister ve özellikle iklim ve bakım şartlarına göre saksı seçimi yapmak orkidelerinizin sağlıklı bir şekilde çiçek açması için oldukça önemlidir.

ORKİDE HAKKINDA

Orkideler zarif ve asil çiçeklerdir. Tropikal iklim severler ve çiçeklerinde küçük yaprakları ve uzun gövdeleri bulunur. Gövdeleri oldukça narin ve hassas bir görünüm verir fakat doğru bir şekilde bakımı yapıldığı takdirde uzun ömürlü bitkilerdir.

Eğer bakımını iyi bir şekilde yaparsanız yılda 3-4 kez çiçek açabilirler. Genellikle havadar ve ışık alan mekanları severler. Direk güneşe maruz bırakmak doğru olmayabilir. Perde arkasından alacağı güneş ışığı yeterli olacaktır. Ayrıca sulama esnasında kullanacağınız suyun içme suyu olması da çiçeğinizin daha canlı ve sağlıklı olması için oldukça önemlidir. Orkidelerin cymbidium, phalaenopsis ve miltonia gibi birçok farklı türleri bulunur. Her bir orkide türüne uygun bir bakım yapmanız gerekebilir. Ancak genel olarak orkidelerin saksı seçimi birbirine benzer özelliklere sahiptir. Ancak saksı seçiminde birçok seçenek bulunduğundan bu durum genellikle kafa karışıklığına neden olabilir. Burada ki en önemli detay ise orkideler için kullanılacak olan saksının suyu içinde tutmaması gerekir. İşte orkide saksısı seçimi yaparken dikkat etmeniz gerekenler…

ORKİDE SAKSISI SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Orkideler drenaj delikleri bulunan saksılarda yetiştirilmelidir. Böylelikle saksıdaki delikler fazla suyu dışarı atarak yeterli bir sulama işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Fazla suyu sevmediklerinden dolayı drenaj delikli saksılar, çiçeğinizin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Orkideniz fazla suya maruz kaldığı takdirde köklerde bazı hastalıklar meydana gelerek orkidenizin ölmesine neden olabilir. Aynı zamanda saksıda bulunan bu drenaj delikleri orkidenizin köklerinin hava almasını ve orkidenizin sağlığı ve hava akımı için oldukça önemlidir.

EN SIK TERCİH EDİLEN ORKİDE SAKSI ÇEŞİTLERİ

Plastik saksı

Sepet

Toprak saksılar

PLASTİK SAKSILAR: Orkide yetiştirmede kullanılan en yaygın saksı çeşididir. Nem ve sıcaklık oranının yüksek olduğu alanlarda plastik saksı kullanarak nem dengesini sağlamanız mümkün. Ayrıca şeffaf olduklarından dolayı orkidenin kökünü ve toprağın nemini kolay bir şekilde takip etmenize yardımcı olur.

SEPET SAKSILAR: Sepet saksılarda en çok tercih edilen saksılar arasında yer alır. Bu saksılar Hindistan cevizi lifleri, ahşap ve plastik malzemelerden yapılabilir. Hava geçirgenliği özellikleri yüksektir bu nedenle kökünün nefes almasını kolaylaştırırlar.

TOPRAK SAKSILAR: Toprak saksılar sıcak havanın bulunduğu ortamlarda kullanıldığında köklerini serin ve havadar tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca toprak saksılar dışarıda yetiştirdiğiniz orkidelerinizin ağır yapısı ile devrilmelerinin önüne geçebilir.

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