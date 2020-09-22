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Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular

’da iki kişi, otomobile bağladıkları atı, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu caddede çevredeki araçlara aldırış etmeden kilometrelerce koşturdu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 08:45 Son Güncelleme: 22.9.2020 08:48 ABONE OL
Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular

Halitpaşa Caddesi üzerinde, içerisinde iki kişinin bulunduğu 24 DD 542 plakalı otomobile ip ile bağlanan at, kilometrelerce koşturdu. Yoğun trafik ve sıcak havada ilerleyen otomobile bağlı atı gören çevredeki sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaşanan bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Dakikalarca süren takibin ardından araç ve ardından koşan at gözden kayboldu.

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Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular
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