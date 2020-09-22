Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi yaşandı... Adli tıp raporunda yürek sızlatan detay ortaya çıktı

"YÜZÜNE YASTIK BASTIRDIM"

Oğlunun ölümünden 12 gün geçtikten sonra Cevher Toktaş karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu iddia etti. Toktaş'ın emniyetteki ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım ve doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberi aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Yaşadıklarım gözümün önünden bir türlü gitmedi. Polis karakoluna gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" diye konuştu.