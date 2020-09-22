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Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi yaşandı... Adli tıp raporunda yürek sızlatan detay ortaya çıktı

Süper Lig eski futbolcusu ’ın 5 yaşındaki öz oğlu ’ı corona virüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede öldürmesi olayına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan ve son olarak da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yıldırımspor kaptanlığı yapan Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım’ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu itiraf sonrası görülmeye başlanan davanın son celsesinde sonuçları da ortaya çıktı. Raporda yer alan o detay ise duyanların içini acıttı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 07:08 Son Güncelleme: 22.9.2020 07:13 ABONE OL
Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi! Adli tıp raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı…

'da Süper Lig eski oyuncusu 'ın 5 yaşındaki öz oğlu 'ı öldürmesi olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 33 yaşındaki eski futbolcu Kasım Toktaş oğlu 5 yaşındaki Kasım'ı ateşlenince hastaneye götürmüş ve burada küçük Kasım şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Aradan geçen kısa zaman sonra Kasım Toktaş polise giderek oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu gelişme sonrası Toktaş'ın yargılandığı davanın son celsesinde sonuçları da açıklığa kavuştu. Raporda yer alan detaylar duyanların yüreğini dağladı.

SON DAKİKA! OĞLUNU ÖLDÜREN FUTBOLCUNUN DAVASINDA YENİ GELİŞME!

Akılalmaz olaya ilişkin ortaya çıkan son dakika detayları şöyle;

Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi! Adli tıp raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı…

'da oğlunu öldüren futbolcunun davasına devam edildi. Adli tıptan gelen raporda küçük çocuğun boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Bursa'da, eski futbolcu , 5 yaşındaki oğlu 'ı korona virüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (33) hakkındaki iddianame tamamlandı. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nde hazırlanan raporda, küçük Kasım'ın ölümünün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedaviden kaynaklı olmadığı, küçük çocuğun 'boğularak' öldüğü tespit edildi.

Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi! Adli tıp raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı…

'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Toktaş'a dava açıldı. Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde forma giyen, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig mücadele eden Yıldırımspor'da kaptanlık yapan , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da, oğlu 'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Doktor tarafından muayene edilen Kasım, korona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Cevher Toktaş, doktorlara haber verip refakatçı olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını söyledi. Yoğun bakıma alınan 5 yaşındaki Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' yazılan Kasım, 24 Nisan'da Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi! Adli tıp raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı…

"YÜZÜNE YASTIK BASTIRDIM"

Oğlunun ölümünden 12 gün geçtikten sonra karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu iddia etti. Toktaş'ın emniyetteki ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım ve doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberi aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Yaşadıklarım gözümün önünden bir türlü gitmedi. Polis karakoluna gittim. 'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" diye konuştu.

Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi! Adli tıp raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı…

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Burada da emniyetteki ifadesini tekrarlayan Toktaş tutuklanarak, E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti ayrıca, babasının öldürdüğünü söylediği 'ın mezarının, cumhuriyet savcısının gözetiminde açılmasına karar verdi. 5 Mayıs'ta mezarı açıldıktan sonra Kasım'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük Kasım'ın cenazesi, otopsinin ardından yeniden toprağa verildi.

'ın, öldürdüğünü itiraf ettiği oğlu Kasım'ı toprağa verdikten 4 gün sonra mezarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' sözleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Toktaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına, avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi. Toktaş, dilekçesinde, "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cevher Toktaş'ın tahliye talebi, savcılık soruşturmasının sürdüğü ve küçük Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor hazırlanmadığı için 10 Temmuz'da reddedildi.

Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi! Adli tıp raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı…

Adli Tıp Kurumu'nda küçük 'ın bedeninden alınan numunelerin incelendi, ancak ölüm nedeni belirlenemedi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Kasım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosya ve örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve rapor alınmasına karar verdi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nde hazırlanan raporda imzası bulunan doktorlar, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun raporu ve minik Kasım'dan vücudundan alınan bulguların yeniden incelemeleri sonucunda, ölümün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedavi kaynaklı olmadığı, Kasım'ın nefes alamaması nedeniyle 'boğularak' öldüğüne oy birliği ile karar verdi.

Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden gelen rapor ve soruşturmada toplanan deliller ışığında hazırlanan iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. , 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

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Öz oğlunu öldüren futbolcunun davasında son dakika gelişmesi yaşandı... Adli tıp raporunda yürek sızlatan detay ortaya çıktı
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