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Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

'da cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi, bir anda düdük çalarak sahilde yüzenleri denizden çıkardı. Ardından ortalıktan kaybolan sahte cankurtaranların, neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu oldu. Olayla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi de inceleme başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 12:59 ABONE OL
Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

İlginç olay, 'nın Lara plajında meydana geldi. Cankurtaran kıyafeti giyen iki genç, bir anda koşarak geldikleri sahilde düdük çalarak tatilcileri uyarmaya başladı. Gençler, denize girenlere sık aralıklarla 'çıkın' uyarısında bulundu.

Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

Tatilciler hızlıca denizi boşaltırken herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bu sırada telefonla konuşan sahte cankurtaran, diğer arkadaşını da çağırıp ortadan kayboldu.

Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

Gençlerin neden böyle bir şey yaptıkları merak konusu olurken, tatilciler bir süre denize girmedi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerse izleyenlerin tepkisini çekti.

Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

Büyükşehir belediyesi, gençlerin sahilde görevli olmadıklarını belirterek konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

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Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka
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