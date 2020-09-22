Scooter kullanan 20 yaşındaki Metehan'ın feci ölümü!

BABASI: BU İŞİ SONUNA KADAR BIRAKMAYACAĞIM

Metehan Korkmaz'ın babası Bülent Korkmaz, "Benim çocuk ile yeğenler scooter kiraladı. Karşıdan karşıya geçerken kuzenlerin ikisi geçiyor, benim oğlum geçerken sol şeritten hızlı bir şekilde gelen avukat olduğu söylenen bayan oğluma çarpıyor. Eğer bu ülkede adalet varsa önce avukat bayan kendi adaletini sağlasın. Evde haber aldım, 21.30 gibi bana haber geldi. Hastaneye gittim, yoğun bakımda olduğu söylendi. Bir daha da çıkamadı. Karakola gidip şikayetçi oldum. Bu işi sonuna kadar bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim, adalet yerini bulana kadar" dedi.