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aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan indirimli ürünler listesinde bavul, ayakkabılık, boya, inşaat ürünleri kampanyalı fiyatlarıyla raflarda yer alacak. Özellikle züccaciye alanında eksiklikleri olan vatandaşlar haftanın indirimleri ürünlerini kaçırmak istemiyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde indirim tam listesindeki ürünleri inceleyebilir, 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğuna bakarak ihtiyaçlarınıza göre alışveriş yapabilirsiniz.

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta Çarşamba günü kampanyalı ürünlerini tanıtan markette bu hafta birçok ürün indirime girecek. Haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri arasında Alpina Inox Aspiratör, Katlanır Masa, 3+1 Basamaklı Merdiven, Ayakkabılık, Kabin Boy Valiz, Orta Boy Valiz yer alıyor. Sizde en yakın mağazaya giderek stoklardaki ürünler bitmeden bu haftanın indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Buna göre, kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI- 23 EYLÜL 2020

Bu haftanın ŞOK aaktüel ürünler kataloğu yine dev indirim fırsatları ile dolu. Yeni haftada teknolojik aletlerden yiyecek içeceğe kadar birçok üründe indirim mevcut. Haberimizin devamından 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ve fiyatlar hakkında detayları bulabilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Alpina Inox Aspiratör 109 TL

Katlanır Masa 79,90 TL

3+1 Basamaklı Merdiven 64,90 TL

Ayakkabılık 139 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Kabin Boy Valiz 89,90 TL

Orta Boy Valiz 99 TL

Büyük Boy Valiz 109 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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