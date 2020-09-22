Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta Çarşamba günü kampanyalı ürünlerini tanıtan markette bu hafta birçok ürün indirime girecek. Haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri arasında Alpina Inox Aspiratör, Katlanır Masa, 3+1 Basamaklı Merdiven, Ayakkabılık, Kabin Boy Valiz, Orta Boy Valiz yer alıyor. Sizde en yakın mağazaya giderek stoklardaki ürünler bitmeden bu haftanın indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Buna göre, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste! 23 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Bu haftanın ŞOK aaktüel ürünler kataloğu yine dev indirim fırsatları ile dolu. Yeni haftada teknolojik aletlerden yiyecek içeceğe kadar birçok üründe indirim mevcut. Haberimizin devamından 23 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ve fiyatlar hakkında detayları bulabilirsiniz.
Alpina Inox Aspiratör 109 TL
Katlanır Masa 79,90 TL
3+1 Basamaklı Merdiven 64,90 TL
Ayakkabılık 139 TL
Kabin Boy Valiz 89,90 TL
Orta Boy Valiz 99 TL
Büyük Boy Valiz 109 TL
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