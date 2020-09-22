Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 22 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 22 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 22 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

22 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 114.311

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.692

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 65

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.261

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız.

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu.

Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112 942

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1 743

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1 202