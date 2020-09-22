Son dakika haberi! Kardeşini pompalı tüfekle vurup öldüren abla cinayeti anlattı: "Anne ve babamı sürekli dövüyordu..."

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gemlik'te gerçekleşen olay şu şekilde gelişti. 30 yaşındaki Hasan Ali Yeşildağ, iddialara göre 70 yaşındaki annesi Fatma Yeşildağ'ı odaya kilitleyip dövmeye başladı. Yaşlı kadın da kızı Gülderen'i arayıp yardım istedi. Babasıyla birlikte eve giden Gülderen Yeşildağ neye uğradığını şaşırdı. Genç adam bu sefer de babasına saldırdı. Son dakika bilgisine göre ölen kardeşin 50 suçtan sabıkası olduğu ifade edildi.

BABASIYLA ÖBÜR EVE SIĞINDI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı. Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.