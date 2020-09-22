Son dakika haberi: Meteoroloji'den kritik uyarı!

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezince yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kırklareli'nin doğu, İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.