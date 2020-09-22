SON DAKİKA - 26-27 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi...Artan corona virüsü vakalarından dolayı sıkı tedbirlerin geri gelebileceği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Eylül ayında vaka sayılarının 1500'ün üzerine kadar çıkması ile birlikte vatandaşlar kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladılar. Peki; hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamaları şu şekilde;