SON DAKİKA - 26-27 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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- 26-27 Eylül 2020 var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

haberleri yakından takip edilirken resmi açıklamalar da aynı şekilde araştırılıyor. Corona virüsü vaka sayılarındaki artış nedeniyle yasakların geri gelip gelmeyeceği merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalara yönelik açıklamalarda bulundu. Peki; hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin tüm detayları!

Giriş Tarihi: 22.9.2020 07:58 Son Güncelleme: 22.9.2020 07:58 ABONE OL
SON DAKİKA - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı?

haberi...Artan corona virüsü vakalarından dolayı sıkı tedbirlerin geri gelebileceği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Eylül ayında vaka sayılarının 1500'ün üzerine kadar çıkması ile birlikte vatandaşlar kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladılar. Peki; hafta sonu olacak mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamaları şu şekilde;

SON DAKİKA - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma ve seyahat yasakları gelmiş değil. Artan vaka ve ölü sayılarının ardından ek tedbirler gündemde...

SIKI TEDBİRLER GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün (21 Eylül Pazartesi) Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı?

LOKAL ÖNLEMLER

Hürriyet'in haberine göre; Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun TÜBİTAK'la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

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SON DAKİKA - 26-27 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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