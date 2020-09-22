Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

Son Dakika... Dün Ankara'da bulunan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akılalmaz bir olay meydana gelmişti. Hastanede bir yakınlarının vefatını öğrenen ailenin sağlık çalışanlarına saldırı anı gündeme oturmuş ve bu anlar kameralar tarafından anbean görüntülenmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası ise bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Ankara'da hasta yakınları acil servisi bastı | Video

BAKAN KOCA'DAN HASTANE ÇALIŞANLARINA ZİYARET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Bakan Koca burada sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

"KONUNUN TAKİBİNDE KARARLIYIZ"

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya hazır