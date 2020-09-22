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Son dakika: Sesi duyunca balkona koştular! Gördükleri manzara karşısında yıkıldılar...

Son dakika haberi: 'da 56 yaşındaki Özgür Evren Dönmez evinin bahçesinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Dönmez'in evlerinin bahçesinde ölü bulunması ile sarsılan komşuları büyük üzüntü yaşadı. Vatandaşlar duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını söylerken, polis yaptığı ilk incelemede intihar üzerinde duruyor.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 09:47 Son Güncelleme: 22.9.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika: Sesi duyunca balkona koştular! Gördükleri manzara karşısında yıkıldılar...

'da 56 yaşındaki bir adam apartmanın bahçesinde komşuları tarafından ölü bulundu. Olay Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir apartmanda oturan vatandaşlar sabahleyin bir ses duyup balkona çıktıklarında bir erkek şahsın bahçede ağaçlık alanda hareketsiz halde yattığını gördü.

Son dakika: Sesi duyunca balkona koştular! Gördükleri manzara karşısında yıkıldılar...

Vatandaşlar aşağı inip baktıklarında şahsın birinci katta oturan komşuları 56 yaşındaki Özgür Evren Dönmez olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika: Sesi duyunca balkona koştular! Gördükleri manzara karşısında yıkıldılar...

Bu arada, balkona çıkıp Dönmez'in öldüğünü gören komşuları ise şok oldu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Dönmez'in düştüğünü kimsenin görmediği ancak birinci katta oturduğu için damdan düşmüş ya da atlamış olabileceği üzerinde duruyor.

Son dakika: Sesi duyunca balkona koştular! Gördükleri manzara karşısında yıkıldılar...

Polis Dönmez'in psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyor. Özgür Evren Dönmez'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Sesi duyunca balkona koştular! Gördükleri manzara karşısında yıkıldılar...
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