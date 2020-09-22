SON DAKİKA | 21 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı bilindiği üzere her gün Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona tablosu ile vatandaşlara duyuruluyor. Geçtiğimiz günün verileriyle beraber ülkedeki toplam pozitif hasta sayısının 302 bin 867'ye yükseldiği bildirilmişti. Bugün akşam saatlerinin de yaklaşmasıyla gözler açıklanacak olan günlük verilere çevrildi. Peki, 21 Eylül 2020 Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika verileri…
Türkiye corona virüsü vaka sayısı son günlerde ciddi bir artış yaşarken uzmanlar her fırsatta vatandaşları maske ve sosyal mesafe tedbirlerine karşı uyarıyor. Her gün binlerce vatandaşımıza Covid-19 testi yapılırken toplam pozitif hasta sayısı geçtiğimiz gün 302 bin 867 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı 21 Eylül 2020 günlük korona tablosuna çevrildi…
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM!
"SAYI AZALMADAN HUZURLU OLAMAYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." ifadesini kullandı.
Bolu'da karantina kuralını ihlal edip Yedigöller Milli Parkı'na gelen Kovid-19 temaslısı 2 kişi ile Aydın'da karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi.
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1358 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Adıyaman'da 42 ev, tedbirler kapsamında karantinaya alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı.
Trabzon'da Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören anne adayı, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yapılan müdahale sonucu sezaryenle doğum yaptı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs hastalarıyla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın 14 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki köy ve bir mahallede salgınla ilgili tedbirler kapsamında karantina başlatıldı.