Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de yabancı uyruklular birbirine girdi, mahalleli film izler gibi izledi

Sultangazi'de yabancı uyruklular birbirine girdi, mahalleli film izler gibi izledi

Sultangazi'de kameralara yansıyan kavga görenleri hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bazı kişilerin de duba ve kaldırım taşları bilr karşı gruba saldırdığı görüldü. Mahalle sakinleri ise o anları film izler gibi izledi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 10:08 Son Güncelleme: 22.9.2020 10:11 ABONE OL
Sultangazi'de yabancı uyruklular birbirine girdi, mahalleli film izler gibi izledi

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Suriyeli ve Afgan oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Sultangazi'de yabancı uyruklular birbirine girdi, mahalleli film izler gibi izledi

Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga edenler birbirlerine duba ve kaldırım taşlarıyla saldırdı.

Sultangazi'de yabancı uyruklular birbirine girdi, mahalleli film izler gibi izledi

Mahalle sakinlerinin film izler gibi seyrettiği kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de yabancı uyruklular birbirine girdi, mahalleli film izler gibi izledi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de yabancı uyruklular birbirine girdi, mahalleli film izler gibi izledi

Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de yabancı uyruklular birbirine girdi, mahalleli film izler gibi izledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA