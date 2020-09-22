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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

saat kaçta açıklanacak? Online ile ekranı

Online tarafından bu akşam çekilişi gerçekleştirilecek olan için şans oyunu severlerin heyecanla bekleyişi sürüyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan çekiliş yenilenen sistemi ile büyük ödüller veriyor. Hatırlanacağı üzere son yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 21.522.308 TL’lik büyük ikramiye devir etmişti. Peki, ? Milli Piyango Online ile ekranı sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde olacak.

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Süper Loto saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severler bu akşam yapılacak olan sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Online bünyesindeki MP TV ve Youtube kanalı üzerinden canlı çekiliş gerçekleştirilerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunan Süper Loto geçtiğimiz hafta devretti. Peki, ? Milli Piyango Online ile ekranı haberimizde olacak.

22 EYLÜL ÇILGIN SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto sonuçları ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Süper Loto saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

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Süper Loto saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan 'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Süper Loto saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
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