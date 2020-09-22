Milli Piyango İdaresi (MPİ)’nin yenilenen şans oyunlarından olan ve her hafta MP TV canlı yayınıyla ekrana gelen, Süper Loto canlı çekilişi yapılmaya devam ediliyor. Şans oyunu severler büyük ikramiye kazanmak amacıyla oyunu oynayarak Milli Piyango Online canlı çekilişi sonuçları ile kazandıran numaraları merak ediyor. Bu bağlamda MPİ 22 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aranıyor. Şans oyunu severler Milli Piyango Online MP TV canlı yayınıyla bugünkü (22 Eylül 2020 Salı) canlı çekilişte belli olan kazandıran numaraları bu başlık altında bulabilir, büyük ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler. İşte MPİ ile Sisal Şans ortaklığında 22 Eylül 2020 Salı Süper Loto sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı.
Giriş Tarihi: 22.9.2020 20:54Son Güncelleme: 22.9.2020 20:54ABONE OL
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!