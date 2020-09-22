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Tartıştığı eşi ve arkadaşına yaptığı şey şoke etti!

'ta S.A. ile eşi S.A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. S.A., tartıştığı eşi S.A. ve arkadaşını eve kilitledi. Evde mahsur kalan 2 kadın polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polislerle birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 15:21 Son Güncelleme: 22.9.2020 15:23 ABONE OL
Tartıştığı eşi ve arkadaşına yaptığı şey şoke etti!

Olay, öğle saatlerinde Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. S.A. ile eşi S.A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartıştığı eşi ve arkadaşına yaptığı şey şoke etti!

Tartışmanın ardından evden çıkan S.A., kapıyı eşi S.A. ve arkadaşı B.D.'nin üzerine kilitledi. Evde mahsur kalan 2 kadın polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polislerle birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı eşi ve arkadaşına yaptığı şey şoke etti!

Ekipler iki kadını, balkondan itfaiye merdiveni ile kurtardı. 2 saati aşkın süre evde mahsur kalan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan kadınlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Tartıştığı eşi ve arkadaşına yaptığı şey şoke etti!
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