Yangın tüplü Emmy!

Televizyon dünyasının Oscar'ı olarak anılan Emmy Ödülleri, önceki gece düzenlenen törenle 72. kez sahiplerini buldu. Tören, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Hem adaylar hem de kazananlar törene evlerinden sanal olarak katılım gösterdi. Ancak seyirci koltuklarına oyuncuların kartondan fotoğrafları yerleştirildi. Komedyen Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği ödül töreni, müzik performansları ve ödül araları olmadan dağıtıldı. Kimmel'a Jennifer Aniston, Jason Bateman ve Anthony Anderson gibi yıldızlar da sunuculuk yaparak eşlik etti. Tören boyunca Kovid-19 ile alakalı espriler ise dikkat çekti. Gecenin ilk ödülünü sunmak için sahneye çıkan ünlü oyuncu Jennifer Aniston, zarfı dezenfekte etmesi gerektiğini söyleyerek onu yaktıktan sonra yangın tüpüyle söndürdü. Oyuncu Jason Sudeikis ise canlı yayında ekran karşısında Kovid-19 testi yaptırdı.Törene, Kanada yapımı "Schitt's Creek" komedi dallarında bütün ödülleri toplayarak damga vurdu. ABD televizyon devi HBO'nun "Succession" adlı yapımı ise "en iyi dram dizisi", "en iyi erkek oyuncu", "dram" dalında "en iyi senaryo" ve "en iyi yönetmen" kategorilerinde ödülleri kucakladı. HBO'nun 26 dalda aday gösterilen süper kahraman dizisi "Watchmen", "en iyi mini dizi" kategorisinde ödül alırken dizinin oyuncuları Regina King ve Yahya Abdul-Mateen II da ödül kazandı. Yine HBO yapımı olan "Euphoria" dizisinin 24 yaşındaki oyuncusu Zendaya ise en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü kucaklayarak bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu. DIŞ HABERLER