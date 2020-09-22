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Yaşlı kadına kapkaççı şoku! Elindeki cüzdanı alıp kaçtı...

Küçükçekmece'de yaşanan kapkaç vakası 'bu kadarına da pes' dedirtti. Yolda yürüyen 68 yaşındaki kadını takip eden şehir eşkıyası, yaşlı kadına arkadan yaklaşıp cüzdanını elinden çekip aldı. Kapkaççı şahıs kayıplara karışırken olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği tespit edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 11:00 Son Güncelleme: 22.9.2020 11:25 ABONE OL
Yaşlı kadına kapkaççı şoku! Elindeki cüzdanı alıp kaçtı...

Edinilen bilgilere göre olay 2 Eylül'de Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen 68 yaşındaki H.G. adlı kadının arkasından yaklaşan bir kişi, elinde tuttuğu cüzdanını elinden çekip aldı.

Yaşlı kadına kapkaççı şoku! Elindeki cüzdanı alıp kaçtı...

Meydana gelen kapkaçın ardından kayıplara karışan faili yakalamak için harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olayın gerçekleştirdiği çevredeki kamera görüntülerini tek tek izledi.

Yaşlı kadına kapkaççı şoku! Elindeki cüzdanı alıp kaçtı...

Güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen Muhammet Y. (29), 19 Eylül'de Halkalı Merkez Mahallesinde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Yaşlı kadına kapkaççı şoku! Elindeki cüzdanı alıp kaçtı...

ZANLIYI ELE VEREN KIYAFETLERİ OLDU

Polis, şüpheliyi giydiği kıyafetlerden teşhis ederken, evinin önünde yakalanan zanlının üzerinde aynı kıyafetler olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz Pazar günü adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yaşlı kadına kapkaççı şoku! Elindeki cüzdanı alıp kaçtı...
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