Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı! Kayıp Orhan Karaoğlan cinayete kurban gitmiş

Özel ekip, Orhan Karaoğlan dosyasını da raftan indirerek yeniden açtı. İzmir polisi, konuyla ilgili saha çalışması yaptı, Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri radarına aldı ve bazı bulgular üzerine cinayet üzerine yoğunlaştı. Bu süreçte polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu ve ekipler 2 yıl boyunca dedektif gibi iz sürerek çalışma yürüttü.



Didik didik ederek iz süren ekipler, şüphelilerin Karaoğlan'ın arkadaşları M.Y. (47), Y.A. (43) ve S.O. (44) olduğunu tespit etti ve harekete geçildi.

