2’si polis 14 kişi kaza kurbanı

Son 24 saatte yaşanan trafik kazalarında 14 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.Tuncay Çakar ve Onur Küçük'ten oluşan Yunus Timi, dengelerini kaybedip savruldu. Arkada oturan Onur Küçük, başını aydınlatma direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan Küçük, kurtarılamadı. Eşinin de polis olduğu öğrenilen şehit Küçük, Konya'da defnedildi.Polis memuru Zeki Aygün, Dağbaşı- Karadere yolunda seyir halindeyken aracının hâkimiyetini kaybedip kaza yaptı. Aygün olay yerinde öldü.Kontrolden çıkan otomobil, önündeki TIR'a çarparak yandı. Ancak araçta sıkışan Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Işık'ın öldüğü belirlendi.Sadi Açıkgöz'ün kullandığı otomobil, TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Sadi Açıkgöz (61) ile eşi Besime Açıkgöz (60) olay yerinde öldü.Refüje çarpan motosikletin sürücüsü Volkan Yıldırım kaldırıldığı hastanede öldü.Abeş Öztürk'ün (30) kullandığı otomobille Muhabbet Şeker'in kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Öztürk ölürken, Şeker yaralı kurtuldu.Recep Meral'in (40) kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı. Arabadaki Yaşar Cevizci öldü.İsa Y.'nin kullandığı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki Ayşe Daş öldü.İmranlı'da otomobilin devrilmesi sonucu Emine Karakütük (71) hayatını kaybetti.Direksiyon hâkimiyetini kaybeden pikabın sürücüsü Ali Esen (60) öldü.Traktörün çarptığı 3 yaşındaki Yaşar Ali G. kurtarılamadı. SABAH