Abdest alıp namazı beklerken şizofren hasta tarafından bıçaklandı

"BEKARDI, PARA BİRİKTİRİYORDU, EV ALACAKTI, NASİP OLMADI"

Daha öncede babasını bıçakladığını söyleyen Mercan, "Babasına yapan dışarıda başkalarına ne yapmaz. Kardeşimle bir tanışmışlıkları yok kardeşim olmasaydı başkasına yapardı. Benim amacım başkasının başına gelmesin. 42 yaşındaydı belediyede çalışıyordu. Bekardı, para biriktiriyordu ev alacaktı nasip olmadı. Polislerin bana söylediği şey savcılık kapatacak yer arıyor, koca devlet kapatacak yer arıyor. Polislerin söylemesine göre iki ay sonra salınacak. Bu çok kötü bir şey. Dışarıda gezecek bu adam başkasına da zarar verecek. Zarar vereceği zaman kime ne anlatacaklar, başımıza bela olur" diye konuştu.



