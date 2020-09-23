ABD’li gazeteci aracında ölü bulundu

RUS asıllı ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57) kiraladığı aracın içinde hayatını kaybetti. ABD'li gazeteci Andre Vltchek ve Endonezya uyruklu eşi Rossie İndira Vltchek, belgesel çekimi için gittikleri Samsun'dan kiraladıkları araç ve özel şoförle dün sabah saatlerinde İstanbul'a döndü. Konaklayacakları Karaköy'deki otelin önüne geldiklerinde İndira Vltchek, aracın arka koltuğunda yatan eşi Andre Vltchek'i uyandıramadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Vltchek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Tansiyon ve şeker hastası olduğu ayrıca sol bacağını felçli olduğu belirtilen gazetecinin Samsun'da yola çıkmadan önce duş aldığı, duştan çıkarken de düştüğü belirtildi. Vltchek'in ölümü polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' geçerken cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.