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cezaevi izinleri uzatıldı mı? uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor?

Türkiye’de mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren cezaevi izinleri uzatılmıştı. Coronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarılan yaklaşık 60 bin mahkum 30 Eylül tarihinde cezaevine dönecek. Sürenin yaklaşmasıyla birlikte konuya yönelik detaylar araştırılmaya başlandı. İzin sürelerinin ne zaman biteceği merak edilirken en son açıklama Ceza ve ’nden geldi. Peki uzatıldı mı? , ne zaman sona eriyor?

Giriş Tarihi: 23.9.2020 13:47 Son Güncelleme: 23.9.2020 13:47 ABONE OL
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle mahkumların cezaevi izinleri uzatılmıştı. Yaklaşık 60 bin mahkum ve mahkum yakını cezaevi izinleri son durumu merak ediyor. Konuya yönelik güncel gelişmeler yakından takip edilirken mahkumların izin sürelerinin herhangi bir karar alınmadığı sürece 30 Eylül 2020 olarak karar verilmişti. Böylelikle mahkumların cezaevine geri döneceği tarihte belli oldu. Buna göre, 2020 uzatıldı mı? , ne zaman sona eriyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Türkiye'nin gündeminde uzun süredir açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin haberler yer alıyor. Mahkumların yakından takip ettiği açık cezaevi izinlerinin 30 Eylül tarihinde sona ereceği biliniyor. Konuya yönelik 'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmıştı…

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILDI MI?

Ceza ve tarafından bir duyuru yayımlandı. CTE resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda mahkumlar için coronavirüs izninin 31 Temmuz tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldığına yer verildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre cezaevi izinleri 30 Eylül'de sona erecek.

CTE resmi duyurusu şu şekilde;

"7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle 31/05/2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir.

31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerisi üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmasına karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 31/07/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22/07/2020 tarih ve 13588366-149-E.1224 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2020 NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan en son açıklamada, " cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor." diye konuştu.

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iznine gönderilen hükümlülerin izin sürelerinin, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.

30 Eylül'de sona erecek olan sonrasında herhangi bir uzatılma kararı alınmaması halinde mahkumlar, cezaevine geri dönecek. 25 Eylül Eylül tarihine kadar net bir kararın açıklanması bekleniyor.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor?
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