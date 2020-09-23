Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklamaları: Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Aleyna Çakır dava dosyasında...

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı soru başlıkları ortaya çıkarken Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı flaş açıklamalarda bulundu. Ümitcan Uygun'un kaçma şüphesi olduğunu belirtirken olayın olduğu gün kiralık bir araçla Gaziantep'e kaçırıldığını ifade etti.

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN FLAŞ GELİŞMELER YAŞANIYOR...

Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan açıklamalar:

"3 AY OLDU, DNA SONUCU ÇIKMADI"

Ümitcan'ın UYAP'tan kontrol edildiğinde hiçbir kayıt HTS kaydının gelmediği belirtilirken nitekim bir benzeri de Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen rapordan da yaşandığı belirtildi.

İşte Aleyna Çakır-Ümitcan Uygun olayından son dakika gelişmeleri...