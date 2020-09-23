Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklamaları: Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Aleyna Çakır dava dosyasında...

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'ın ailesinin avukatından açıklamaları: neden tutuklanmadı? Aleyna Çakır dava dosyasında...

davasına ilişkin haberleri gelmeye devam ederken ailenin avukatı flaş açıklamalarda bulundu. 3 ay oldu ve DNA sonucu hala çıkmadı sorusuna yanıt verirken dosyaların birleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna'nın darp edilmesiyle ölümü arasında bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle dosyaları ayırdı." açıklamasını yapan Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı, 'un da cinsel saldırı, kasten öldürme gibi pek çok suçun dava dosyasında yer aldığını ifade ediyor. İşte Aleyna Çakır-Ümitcan Uygun olayından son dakika gelişmeleri ve açıklamalar...

Giriş Tarihi: 23.9.2020 10:17 Son Güncelleme: 23.9.2020 10:17 ABONE OL
Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklamaları: Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan 'ın ölümünün ardından haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı soru başlıkları ortaya çıkarken Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı flaş açıklamalarda bulundu. 'un kaçma şüphesi olduğunu belirtirken olayın olduğu gün kiralık bir araçla Gaziantep'e kaçırıldığını ifade etti.

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN FLAŞ GELİŞMELER YAŞANIYOR...

Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan açıklamalar:

"3 AY OLDU, DNA SONUCU ÇIKMADI"

Ümitcan'ın UYAP'tan kontrol edildiğinde hiçbir kayıt HTS kaydının gelmediği belirtilirken nitekim bir benzeri de Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen rapordan da yaşandığı belirtildi.

İşte Aleyna Çakır-Ümitcan Uygun olayından son dakika gelişmeleri...

Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklamaları: Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan açıklamalar:

"3 AY OLDU, DNA SONUCU ÇIKMADI"

Ümitcan'ın UYAP'tan kontrol edildiğinde hiçbir kayıt HTS kaydının gelmediği belirtilirken nitekim bir benzeri de Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen rapordan da yaşandığı belirtildi.

Aleyna'nın tırnaklarında doku ve sperm bulunduğu, bunların 'a ait olup olmadığının teşbitinin istendiği açıklandı. Ancak savcılıktan istenen bu rapor için henüz yanıt gelmediği ve karşılaştırma yapılmadığı ailenin avukatı tarafından açıklandı.

"SONUÇLAR NEDEN HALA ÇIKMADI"

"'ın tırnakları arasında bulunan DNA ve sperm örnekleri Aleyna'yı bayıltana kadar döven Ümitcan Uygun'a mı ait?" sorusunun yanıtı merak edilirken gelecek açıklamalar sonucunda cevap bulacak. Ancak Aleyna'nın ölümünün üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen henüz yanıt bulunmadığı belirtilenler arasında yer alıyor. Aile ise olayın bir an evvel açıklığa kavuşmasını istiyor.

Son Dakika Haberleri | Aleyna Çakır dosyasında sonuçlar neden çıkmadı? | Video

Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklamaları: Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

"HTS KAYITLARI NEDEN EKSİK GELDİ?"

"'un HTS kaydı çıkmadı" 'ın eksik HTS kayıtlarının geldiğini, Ümitcan'ın ise hiçbir kaydının gelmediğini belirtilirken dosyanın sürüncemede bırakıldığı ifade ediliyor.

"DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMELİ"

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna'nın darp edilmesiyle ölümü arasında bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle dosyaları ayırdı."

Bunların hepsinin birbiri ile bağlantılı dosyalar olduğunu beliren Aleyna'nın ailesinin avukatı aynı zamanda "Şartlar oluştu ama tutuklanmadı" diyerek sözlerini tamamladı.

Katalog suçlar, cinsel saldırı, kasten öldürmenin dosyalarda bulunduğu öte yandan somut kaçma şüphesinin olduğu belirtilirken delillerin karartıldığı ve tanıklar üzerinde baskı kurma yapıldığı avukat tarafından açıklandı.

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Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklamaları: Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Aleyna Çakır dava dosyasında...
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