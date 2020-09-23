Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklamaları: Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Aleyna Çakır dava dosyasında...

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı soru başlıkları ortaya çıkarken Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı flaş açıklamalarda bulundu. Ümitcan Uygun'un kaçma şüphesi olduğunu belirtirken olayın olduğu gün kiralık bir araçla Gaziantep'e kaçırıldığını ifade etti.
Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan açıklamalar:
"3 AY OLDU, DNA SONUCU ÇIKMADI"
Ümitcan'ın UYAP'tan kontrol edildiğinde hiçbir kayıt HTS kaydının gelmediği belirtilirken nitekim bir benzeri de Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen rapordan da yaşandığı belirtildi.
İşte Aleyna Çakır-Ümitcan Uygun olayından son dakika gelişmeleri...
Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan açıklamalar:
"3 AY OLDU, DNA SONUCU ÇIKMADI"
Ümitcan'ın UYAP'tan kontrol edildiğinde hiçbir kayıt HTS kaydının gelmediği belirtilirken nitekim bir benzeri de Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen rapordan da yaşandığı belirtildi.
Aleyna'nın tırnaklarında doku ve sperm bulunduğu, bunların Ümitcan Uygun'a ait olup olmadığının teşbitinin istendiği açıklandı. Ancak savcılıktan istenen bu rapor için henüz yanıt gelmediği ve karşılaştırma yapılmadığı ailenin avukatı tarafından açıklandı.
"SONUÇLAR NEDEN HALA ÇIKMADI"
"Aleyna Çakır'ın tırnakları arasında bulunan DNA ve sperm örnekleri Aleyna'yı bayıltana kadar döven Ümitcan Uygun'a mı ait?" sorusunun yanıtı merak edilirken gelecek açıklamalar sonucunda cevap bulacak. Ancak Aleyna'nın ölümünün üzerinden 3,5 ay geçmesine rağmen henüz yanıt bulunmadığı belirtilenler arasında yer alıyor. Aile ise olayın bir an evvel açıklığa kavuşmasını istiyor.
Son Dakika Haberleri | Aleyna Çakır dosyasında sonuçlar neden çıkmadı? | Video
"HTS KAYITLARI NEDEN EKSİK GELDİ?"
"Ümitcan Uygun'un HTS kaydı çıkmadı" Aleyna Çakır'ın eksik HTS kayıtlarının geldiğini, Ümitcan'ın ise hiçbir kaydının gelmediğini belirtilirken dosyanın sürüncemede bırakıldığı ifade ediliyor.
"DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMELİ"
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna'nın darp edilmesiyle ölümü arasında bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle dosyaları ayırdı."
Bunların hepsinin birbiri ile bağlantılı dosyalar olduğunu beliren Aleyna'nın ailesinin avukatı aynı zamanda "Şartlar oluştu ama tutuklanmadı" diyerek sözlerini tamamladı.
Katalog suçlar, cinsel saldırı, kasten öldürmenin dosyalarda bulunduğu öte yandan somut kaçma şüphesinin olduğu belirtilirken delillerin karartıldığı ve tanıklar üzerinde baskı kurma yapıldığı avukat tarafından açıklandı.