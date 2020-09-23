Ali Emir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu... O doktor ve başhekime hapis istendi

İstanbul Küçükçekmece'de Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in şüpheli ölümüyle ilgili hukuki süreç işliyor. Davaya Sağlık Bakanlığı müdahil oldu. Bakanlığın itirazı üzerine hazırlanan iddianame, Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SABAH geçen yıl yaşanan şüpheli ölümü gündeme getirmişti. Hastane başhekimi Hakan Hasdemir ile çalışma izni olmamasına rağmen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nin kaşesiyle rapor düzenleyip hasta bakan Ramina Rzayeva hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılık hazırladığı iddianamede "Bakım, gözetim, mesleki sorumlulukları yerine getirmemek, ihmal, ölüme sebep olmak, meslekte acemilik ve mesleğin kurallarını yerine getirmemek maddelerinin içeren 1219 sayılı kanuna aykırılık"tan başhekim ve nöbetçi doktorun yargılanmasını talep etti. Olayda ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye götürülen Ali Emir'i muayene eden kadın doktor, üst solunum yolu enfeksonuna bağlı mikrop kaptığı teşhisiyle ilaç vermişti. İki gün sonra kontrole giden aileye doktorun izinde olduğu belirtildi ve bu kez muayeneyi onun yerine Rzayeva yapmıştı. Hastaneye yatırılan ve oksijen verilen Emir'in akciğer filmi çekilmiş, bebeğe serum bağlanmıştı. Ancak bebek bir daha uyanamamıştı.

BİR DE İFTİRA ATTILAR



Sağlık Bakanlığı'nın müdahil olmasının çok yerinde ve önemli bir durum olduğunu belirten anne Sema Şahin, "Yaklaşık bir yıl önce sapasağlam gittiğimiz hastanede çocuğumun cansız bedenini verdiler kucağımıza. Hastane yetkililerinin, 'Anne çocuğu mama verip öldürdü' beyanlarının doğru olmadığı adli tıp raporuyla anlaşıldı. Çocuğumuzun midesi boş çıktı. Bana iftira attılar. Kaşesini kiraya veren doktorun da yavrumuzun ölümünde sorumluluğu var. Hem o doktora hem de iddianamede belirtilen başhekim, nöbetçi doktor ve hastane yönetimine karşı tazminat davaları açacağız" dedi.

Avukat Turgay Özcan ise yaptığı açıklamasında, "Hastaneye dava açacağız. Meslekte acemilik ya da mesleğin kurallarının yerine getirilmemesi sonucu çocuğun öldüğü net olarak belli. İlaçlar doğru düzgün kullanılmış olsaydı çocuk hayatta kalacaktı. Soruşturma sürüyor. Bu cezalara bağlı olarak maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Kaşesini kiralayan doktorla ilgili çok sayıda şikayet var. Devlet hastanesinde özel izinle çalışan yabancı uyruklu bir doktorun, özel hastanede gece nöbet tutması kanunen mümkün değil. Bu suçu işleyen hastane ve doktor hakkında da ayrıca tazminat davası açacağız. Sema ve Emir Şahin çiftinin ilk ve tek çocuklarının bu şekilde yaşamını yitirmiş olmasından dolayı sorumlular adalet önünde hesap verecekler. Hukuki tüm delillerimizi sunacağız. Sağlık Bakanlığı'nın da müdahil olup, dava açılmasına vesile olması hem aile için çok önemlidir. Bundan sonra başka mağduriyetlerin yaşanmaması için bu dava örnek olacaktır" dedi.