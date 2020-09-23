Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışmışlardı! Üç şüpheli gözaltında

Rus asıllı Amerikalı aileyi, Dolmabahçe Sarayı gezisi sonrası gasp etmeye çalışan biri yetişkin iki çocuk, gözaltına alındı. Yankesilik ve Dolandırıc ılık büro amirliğinde bulunan şüphelilerin ifadesi ardından adliyeye sek edilmesi bekleniyor. Olay, geçtiğimiz günlerde, Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rehber eşliğinde 18 yaşındaki kızlarıyla Dolmabahçe Sarayından çıkan Rus asıllı Amerikalı çift, yolun karşısındaki kiralık özel minibüse binmek istedikleri sırada, arkadan gelen iki kişi, ailenin çanta ve cüzdanlarını çalmak için harekete geçti.

REHBER VE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTI

Şüphelilerin misafirlerini gasp etmeye çalıştığını gören turist rehberi İlariya Acar ve özel minibüs şoförü olaya müdahale etti. Şüphelilerle rehber ve minibüs şoförü arasında çıkan arbedeye turist aile de dahil oldu. O arbede sırasında şüphelilerden biri telefonu yere düşürdü. Başarılı olamayacaklarını anlayan şüpheliler, rehber ve minibüs şoförünün elinden kurtularak yere düşen telefonlarını da geride bırakıp az ileride kendilerini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı. Yaşadıkları paniği atlatan, turist rehberi polisi arayarak yardım istedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında aileyi gasp etmeye çalışan 20 yaşındaki Samet T., ile, yaşı küçük iki çocuk İrem Ö . ve Tuana Ö., gece saatlerine yakalandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasına yardım eden aracın plakasının sahte olduğu belirlendi. Samet T., Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesilik ve dolandırıcılık büro amirliğinde gözaltında bulunurken, yaşı küçük çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunuyor. Üç şüphelinin, ifadesi ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.